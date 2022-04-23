Более 20 стран подтвердили свое участие в конференции, на которой обсудят поддержку Украины. Она состоится 26 апреля на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии.

Об этом сообщает Bild.

Представитель Министерства обороны США Джон Кирби в пятницу отметил, что были приглашены около 40 стран. Он не назвал, какие страны уже согласились. Ранее он говорил, что речь идет не только о странах НАТО, и эта встреча проходит не под эгидой Североатлантического союза.

Министр обороны США Ллойд Остин также приглашен на конференцию, где речь пойдет об оборонных нуждах Украины не только для борьбы против РФ, но и для укрепления украинской армии.

Мы также писали о том, что Пентагон ищет новые возможные варианты для ускорения производства оружия и экспорта его в Украину.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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