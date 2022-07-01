Глава штабов США пообещал Залужному поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом Залужный сообщил в своем Телеграм-канале.
По его словам, в телефонном разговоре стороны "коснулись вопроса реализации стратегических задач сил обороны Украины, главной из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ".
"Важным условием успеха наших оборонных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом. Мы благодарны за оказанную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", - написано в сообщении.
Залужный также рассказал, что генерал Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина в том, что "Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется".
Как писала "Страна", Залужный и Милли созванивались также 12 июня. При этом главком ВСУ назвал американца наставником и сообщил ему о ситуации на фронте.
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