Глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в комментарии "Стране" рассказал, будут ли в школьную программу добавлять отдельный предмет об эвакуации.

"Отдельного предмета не будет. Но я думаю, что первый учебный день в этом году фактически во всех школах будет посвящён вопросу эвакуации: как себя вести, где ближайшее укрытие и прочее. Мы хотим сделать трансформацию дисциплины "Основы безопасности жизнедеятельности", потому что сейчас этот предмет является чуть ли не самым главным. Раньше мы представляли угрозу войны в принципе абстрактно, а сейчас она абсолютно реальна. Детей действительно нужно учить основам эвакуации, первой помощи и так далее", - рассказал Бабак.

Кроме этого, Сергей Бабак добавил, что студентам не нужно переживать насчёт выселения из общежитий из-за войны.

"Все, кто хочет, живет в общежитиях, никому не отказывают. Студентам не нужно волноваться. Никто из общежития никого выселять не будет. По поводу мер безопасности – укрытия должны сделать все. ГСЧС, Нацполиция совместно с представителями местных властей создали комиссии, которые инспектируют образовательные учреждения на наличие приспособленных укрытий. Если укрытие есть, то образовательный процесс разрешают, а если нет - их делают быстро. По общежитиям отдельного распоряжения не было, но я почти уверен, что у них так же, как и с образовательными учреждениями", - сказал нардеп.

По его словам, сейчас трудно сказать, сколько образовательных заведений в Украине уже с укрытиями.

"Местные власти обязаны и делают укрытия. Плюс, часть образовательных учреждений уничтожена, и эти разрушения продолжаются каждый день. Все происходит очень динамично, поэтому трудно точно назвать, сколько процентов учреждений с укрытиями", - сообщил Сергей Бабак.

Напомним, в Украине всего четверть школ подтвердили наличие убежищ, необходимых для начала учебы.

Ранее мы писали, что омбудсмен по вопросам образования рассказал, продолжат ли в украинских школах изучать русский язык.