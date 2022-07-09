Омбудсмен по вопросам образования Сергей Горбачев заявил, что в Украине нет прямого запрета на изучение русского языка, поэтому его могут продолжать изучать в школах.

Об этом он сказал в интервью "Детектор медиа"

"Я не против того, чтобы люди, считающие себя этническими русскими, изучали русский язык. Если родители считают себя этническими русскими и обращаются в школу с соответствующим заявлением, то почему нет?" - заявил Горбачев, отвечая на вопрос, останется ли в школах русский язык как предмет.

Образовательный омбудсмен отметил также, что прямого запрета на изучение русского в Украине нет.

"Законодательство гарантирует людям, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, право на обучение в коммунальных учебных заведениях на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком", - сказал он.

Что касается кафедр русского языка на филологических факультетах, то тут все будет зависеть от политики вуза.

"Недавно в СМИ уже видел сообщения о закрытии кафедры русского языка и истории русской литературы в Харьковском национальном университете имени Каразина. В университете будет действовать кафедра славянской филологии", - сказал Горбачев.

По его словам, вузы формируют свою структуру в соответствии с запросами абитуриентов, а преподаватели русского языка, возможно, в будущем будут проходить переквалификацию.

Отметим, что в Украине обучение на русском языке запрещено в школах согласно закону с 1 сентября 2020 года.

Ранее мы приводили слова языкового омбудсмена Тараса Креминя о том, что лишь 38% школьников общаются на перерывах исключительно на украинском языке.

Также "Страна" информировала, что в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу.