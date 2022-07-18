В Киеве арестовали заведения и имущество российского ресторатора на 400 миллионов гривен.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности на своем сайте.

БЭБ не называет компанию, о которой идет речь, но издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщает, что речь идет о российском рестораторе Александре Орлове.

По информации издания, Орлов владеет группой Bulldozer Group, которой в Украине принадлежат заведения "Queen Kyiv", "Virgin Izakaya Bar", "Eshak", "Not Only Fish", "Рыба Пила", "Queen Country Club", "Fish Fet".

Однако Bulldozer Group еще в апреле заявлял, что украинские рестораны, входившие в этот холдинг, разорвали все отношения с российской управляющей компанией.

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