На имущество нардепа Алексея Ковалева, который получил должность в назначенном россиянами "правительстве" Херсонской области, наложили арест.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Самому Ковалеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Бывший нардеп находится на оккупированной территории. Ранее сообщалось, что ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Ковалева подозревают в госизмене и пособничестве агрессору.

Напомним, после захвата Херсона Россией Ковалев заявил, что Россия пришла в город навсегда. На него было совершено покушение, но он выжил. После этого Ковалев заявил о диверсии и намерении "остаться на своем округе в Херсоне".

Позже Ковалев вошел в состав назначенного Россией "правительства Херсонской области" в качестве "вице-премьера по сельскому хозяйству".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

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