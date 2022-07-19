Госдепартамент назначил, а потом отменил выступление государственного секретаря Энтони Блинкена и жены президента Украины Елены Зеленской перед фотографами.

Об этом пишет Associated Press, сообщая о визите первой леди Украины в Вашингтон и ее встрече с госсекретарем США.

"Государственный департамент объявил, а затем отменил запланированное краткое выступление Блинкена и Зеленской перед фотографами. Сдержанный приезд свидетельствует о том, что Зеленская прибыла не в качестве официального представителя правительства своего мужа, президента Владимира Зеленского", – сообщает агентство.

Ранее Елена Зеленская сообщала, что 23 июля состоится саммит первых леди и джентльменов - жен и мужей глав государств, - и она примет в нем участие. По словам Зеленской, одним из ее главных приоритетов на саммите является отсутствие барьеров, поскольку война ежедневно калечит десятки людей. Также будут говорить о психическом здоровье пострадавших.

"Страна" рассказывала, что в июне фото Зеленской разместили на обложке Guardian Saturday. Зеленская поговорила с журналистами издания о жизни своей семьи в нынешних условиях и приняла участие в фотосессии.