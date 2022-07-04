Саммит первых леди и джентльменов - жен и мужей глав государств - состоится 23 июля.

Об этом сообщила супруга украинского президента Елена Зеленского в выступлении по видеосвязи на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

По словам Зеленской, одним из ее главных приоритетов на саммите является отсутствие барьеров, поскольку война ежедневно калечит десятки людей. Также будут говорить о психическом здоровье пострадавших.

Саммит 23 июля будет уже вторым по счету. Дебютный саммит первых леди и джентльменов состоялся в августе 2021 года.

Напомним, что в мае во время своего визита в Украину Первая леди США Джилл Байден встретилась в Ужгороде с украинской первой леди Еленой Зеленской. Тогдашний визит первой леди оценили как жест поддержки для Украины, однако президент США Джо Байден пока не собирается посещать нашу страну.

Также "Страна" писала, что фото Елены Зеленской разместили на обложке Guardian Saturday. Она поговорила с журналистами издания о жизни своей семьи в нынешних условиях и приняла участие в фотосессии.