Президент Соединенных Штатов Джо Байден, который вчера подписал закон о ленд-лизе для Украины, "с удовольствием" приедет в нашу страну, однако в настоящее время не планирует визит.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет The Hill.

"Сейчас поездка не запланирована. Но опять же, он хотел бы поехать в Украину. У меня просто нет ничего запланированного или чего-то, что можно было бы анонсировать сейчас", - сказала она.

Напомним, 8 мая в Украину приезжала жена президента США Байдена. Она прибыла с необъявленным визитом в Ужгород, где встретилась с Еленой Зеленской.

Также сообщалось, что в Украине с визитом были Блинкен и Остин.

Кроме того, сообщалось, что американские дипломаты вернулись в Киев после вынужденного отъезда из-за начала войны с РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 75-го дня войны и подробно писали, что означает речь Путина на параде 9 мая для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.