Озаботившаяся детским питанием супруга президента Елена Зеленская, которая улетела без мужа отдыхать на острова в Индийском океане, отреагировала на шквал критики украинцев в адрес ее нововведений в школьных столовых.

Она заявила, что критики не боится и по ее данным, в реакции людей негативные отзывы не преобладают, передает "Фокус".

"Конечно, мы были готовы к критике, когда совместно с Минздравом, МОН, Минэкономики и Госпотребслужбой начинали реформу школьного питания, а команда Евгения Клопотенко с участием технологов, диетологов и представителей Минздрава разрабатывала новое меню. Если бояться критики, то лучше вообще ничего не начинать", – сообщила первая леди.

Она объяснила, что инициаторы изменений в питании школьников зашли на "вдвойне сложную территорию", поскольку реформа касается детей, а изменений в этой сфере не было со времен СССР.

Зеленская сослалась на данные исследования, свидетельствующие о том, что на старте реформы нынешние школьники питались так же, как и их родители во время учебы в школе: макаронами, сосисками, хлебобулочными изделиями и сладким компотом. То есть речь идет о смене многолетней, еще советской "традиции". Любой же переход от старого к новому психологически сложен для общества, заметила супруга президента.

"Скорее, раздел такой: комментарии "за", "конструктивная критика" и третья группа тех, кто вообще не хочет изменений под названием "немедленно верните в школьные столовые булочку с маслом и сосиски". Этот пункт вызывает в соцсетях настоящие "батлы", потому что в новых блюдах ограничено (не отменено, а именно ограничено!) количество соли, сахара, жиров, белого хлеба, запрещенные субпродукты вроде сосисок и консервов, кондитерские изделия", - добавила первая леди.

Она добавила, что привыкшим к такому питанию новая школьная еда может показаться необычной. По ее словам, это называется "пищевая привычка", и они есть у каждого, но нужно отличать вредные привычки от безвредных.

"Нормы о снижении количества соли и сахара Минздрав утвердил для улучшения здоровья украинцев. Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей в возрасте до 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте сердечно-сосудистые заболевания! Стоит ли побороться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть", - добавила Зеленская.

Напомним, что школьники не поняли новое меню от леди Зе и Клопотенко. "Страна" подробно рассказывала, почему это произошло.

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