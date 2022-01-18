Жена президента Украины Елена Зеленская после Нового года улетела на Сейшельские острова. Улетела без мужа - с детьми, с родителями и друзьями.

Об этом сообщили источники "Страны", близкие к Зеленской.

Отметим, что сразу после новогодних праздников прошел слух, что Зеленский на самом деле не вышел на работу, а улетел продолжать отдых на Сейшельские острова. Но это оказалось не верной информацией.

Улетел не президент, а его семья.

Напомним, во время праздничных выходных Зеленский съездил в Буковель, где поселился в одном отеле и на одном этаже с Игорем Коломойским. Оба отдали предпочтение отелю Radisson Blu Resort Bukovel. По словам источника "Страны", Коломойский и Зеленский встречались на зимнем курорте.

Корреспонденты "Страны" побывали в отеле Radisson Blu Resort Bukovel, где жил президент. Примечательно, что после приезда Зеленского в отеле неожиданно не осталось свободных номеров. По периметру гостиницы было множество охраны, переодетой в гражданскую одежду.