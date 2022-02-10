Елена Зеленская рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов
Здоровое питание помогло первой леди Украины Елене Зеленской сбросить 10 килограммов веса, который она набрала после рождения дочери. Об этом жена президента рассказала на своей странице в соцсети.
"После рождения дочери я, как и многие женщины, оказалась несколько тяжелее и шире, чем раньше. Решила, что регулярные занятия спортом быстро исправят ситуацию, и я снова буду смотреть в зеркало с удовольствием. Не меняла рацион, ела все, что хотелось. Прошел год… Упражнения надоели, мотивация исчезла, килограммы - нет", - делится своим опытом Зеленская.
Тогда она и решила обратиться за помощью к консультанту по похудению.
"Жесткая диета, минимальные порции, 5-разовое питание, планирование рациона на неделю, бесконечная готовка, контейнеры с собой. Три месяца муштры - и я довольна! Минус 10 на весах!", - вспоминает первая леди.
По ее словам, за эти три месяца она научилась пить 1,5 л воды в день, и эта привычка осталась с ней и по сей день.
"Мне повезло с мужем – он меня поддерживает. Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня - к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но наконец-то сдалась. И уже больше 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками", - добавила Зеленская, но при этом призналась, что иногда себе позволяет сладкое и фаст-фуд.
"Мои правила: не совмещаю мясо и рыбу ни с чем, кроме овощей. Если хочу кашу или картошку – с овощами. Не люблю рыбу. Но один-два раза в неделю обязательно ем", - поделилась первая леди Украины правилами своего питания.
Ранее "Страна" писала о том, что улетевшая на Сейшелы Зеленская не поняла критику детей и родителей в адрес ее концепции школьного меню.
Также мы сообщали, что в Офисе президента отказались отвечать, стала ли на воинский учет Зеленская, имеющая специальность строителя.