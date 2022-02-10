Здоровое питание помогло первой леди Украины Елене Зеленской сбросить 10 килограммов веса, который она набрала после рождения дочери. Об этом жена президента рассказала на своей странице в соцсети.

"После рождения дочери я, как и многие женщины, оказалась несколько тяжелее и шире, чем раньше. Решила, что регулярные занятия спортом быстро исправят ситуацию, и я снова буду смотреть в зеркало с удовольствием. Не меняла рацион, ела все, что хотелось. Прошел год… Упражнения надоели, мотивация исчезла, килограммы - нет", - делится своим опытом Зеленская.

Тогда она и решила обратиться за помощью к консультанту по похудению.

"Жесткая диета, минимальные порции, 5-разовое питание, планирование рациона на неделю, бесконечная готовка, контейнеры с собой. Три месяца муштры - и я довольна! Минус 10 на весах!", - вспоминает первая леди.

По ее словам, за эти три месяца она научилась пить 1,5 л воды в день, и эта привычка осталась с ней и по сей день.

"Мне повезло с мужем – он меня поддерживает. Поэтому я приучаю его к здоровому питанию, а он меня - к физкультуре. Много лет он меня мягко подталкивал, я сопротивлялась, находила отговорки, но наконец-то сдалась. И уже больше 10 лет я его правильно кормлю, а он помогает мне не останавливаться с тренировками", - добавила Зеленская, но при этом призналась, что иногда себе позволяет сладкое и фаст-фуд.

"Мои правила: не совмещаю мясо и рыбу ни с чем, кроме овощей. Если хочу кашу или картошку – с овощами. Не люблю рыбу. Но один-два раза в неделю обязательно ем", - поделилась первая леди Украины правилами своего питания.

Ранее "Страна" писала о том, что улетевшая на Сейшелы Зеленская не поняла критику детей и родителей в адрес ее концепции школьного меню.

Также мы сообщали, что в Офисе президента отказались отвечать, стала ли на воинский учет Зеленская, имеющая специальность строителя.