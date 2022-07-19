Компания Baykar Makina не будет продавать свои беспилотники Bayraktar TB2 России.

Такое заявление сделал гендиректор компании Халюк Байрактар в эфире СNN.

"Турция и Украина имеют стратегические отношения, особенно в аэрокосмическом и оборонном секторах. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также покупаем у Украины турбинные двигатели для беспилотников. Мы выстроили отношения с Украиной таким образом, что это выгодно обеим странам", - сказал он.

Тем временем в США продолжают борьбу за то, чтобы Иран не поставлял свои беспилотники России.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Иран ждут санкции от США и других стран, если такая продажа все-таки состоится.

Ранее мы писали, что по словам министра обороны Алексея Резникова, производитель "Байрактаров" в ближайшее время сосредоточится на потребностях ВСУ.

Также "Страна" сообщала, что Украина и Россия во время войны соревнуются в приобретении беспилотных летательных аппаратов. Статью на эту тему с заголовком "Война в Украине - гонка за более умными и смертоносными дронами" опубликовало агентство Associated Press.

Кроме того, мы подробно рассказывали, что известно о беспилотниках, которые хочет закупить Россия у Ирана.