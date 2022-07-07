Литовские власти отправили в Украину военный беспилотник Bayraktar, деньги на который собирали жители страны.

Об этом сообщил в Facebook министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

"Первый вылетает из Литвы - литовская армия взяла на себя всю логистику, а Министерство национальной обороны позаботилось о контрактах на приобретение, организовало все юридические формальности в соответствии с требованиями закона, чтобы беспилотник смог добраться до Украины", - написал глава Минобороны.

Напомним, в Турции решили бесплатно отдать Украине "Байрактар", на который в Литве собирали 5 млн евро.

Также сообщалось, что в Польше собрали первый миллион злотых для покупки "Байрактара" Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

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