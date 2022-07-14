Западные СМИ сообщают, что Украина и Россия во время войны соревнуются в приобретении беспилотных летательных аппаратов.

Статью на эту тему с заголовком "Война в Украине — гонка за более умными и смертоносными дронами" опубликовало агентство Associated Press.

В статье говорится, что обе воюющие армии стремятся пополнить свои запасы беспилотников. При этом особую потребность стороны испытывают в специализированных военных дронах.

Особенно их не хватает украинской армии, считает военный аналитик Сэмюэл Бендетт. Пор его словам, по сравнению с первыми месяцами войны теперь гораздо меньше свидетельств того, что российские беспилотники сбивают.

"Украинцы на грани", – сказал Беннет.

Как пишет AP, украинский герой первых недель войны, турецкий беспилотник с лазерным наведением Bayraktar TB-2, теперь стал менее эффективным ввиду усиления российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

По сведениям директора завода "Атлон Авиа", производящего украинские беспилотники "Фурия", цена каждого из которых составляет 25 000 долларов, около 70% из 200 закупленных государством с 2014 года аппаратов этого типа уже сбиты.

"Россияне находятся в гораздо лучшем положении, потому что они летают на дронах дальнего действия, предназначенных для уклонения от средств радиоэлектронной борьбы", – заявил журналистам командир подразделения украинской воздушной разведки в районе Бахмута.

Между тем в апреле Владимир Зеленский на пресс-конференции дал понять, что ударные турецкие беспилотники "Байрактар" не играют решающей роли в войне с Россией.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.