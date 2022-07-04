В Курской области дрон сбросил бомбу на частный дом в деревне Поповка недалеко от границы с Украиной.

Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Пострадал следователь, который зашёл в гости к свекру, добавили в паблике. Ранения оказались незначительные.

В конце июня сообщалось, что в России заявили, что в окрестностях Курска сбили украинский беспилотник.

Также мы писали, что российские власти заявили, что по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области мог быть нанесён с украинского беспилотника.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.