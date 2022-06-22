Российские власти подтверждают, что удар по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области мог быть нанесён с украинского беспилотника.

Губернатор Ростовской области Голубев заявил, что на территории НПЗ обнаружены фрагменты двух беспилотников, пишут местные СМИ.

В сети также появилось видео, снятое местными жителями. Один из мужчин снимает небо и говорит, что летит беспилотник. Другой спрашивает, это украинская машина или нет. Но уже через несколько секунд, когда на горизонте поднимается зарево, мужчины понимают, что это украинский беспилотник и говорят, что он ударил по нефтеперерабатывающему заводу.

Ранее СМИ писали, что совладельцем Новошахтинского НПЗ является жена Медведчука Оксана Марченко.

Однако в прошлом году прошла информация, что завод выкупила крупная российская строительная компания "Петон".

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.