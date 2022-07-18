Российские Telegram-каналы сообщают, что "куратор" украинских территорий, занятых российской армией и первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко попал под ракетный удар ВСУ в Новой Каховке.

По их информации, удар был нанесен после того, как Кириенко побывал на Каховской ГЭС и провел совещание с назначенным россиянами "руководством" Херсонской области, включая "главу администрации" Владимира Сальдо.

Участники совещания укрылись от обстрела в подвальных помещениях.

Сообщается, что из состава участников мероприятия никто не пострадал. По данным РИА Новости, удар был нанесён уже после того, как Кириенко покинул ГЭС.

Российские журналисты пишут, что в результате удара по Каховской ГЭС погибли двое охранников объекта.

Напомним, 13 июля Сергей Кириенко посетил захваченные россиянами Лисичанск и Северодонецк.

Ранее мы писали, что спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин побывал в оккупированном Луганске. Там он встретился с "главой ЛНР" Леонидом Пасечником и "председателем народного собрания ЛНР" Денисом Мирошниченко.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.