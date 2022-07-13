Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко продолжает визиты в захваченные россиянами населенные пункты Украины. В этот раз он посетил Северодонецк и Лисичанск в Луганской области.

Об этом сообщают российские СМИ.

Он встретился с новоназначенными оккупационными "властями" Лисичанска и Северодонецка, обсуждали "вопросы восстановления".

Напомним, ранее Кириенко посещал недавно захваченные территории Харьковской и Херсонской областей. Кириенко в Кремле отвечает за "украинский вопрос".

Также сообщалось, что в России появилось и исчезло сообщение Кириенко о "восстановлении Донбасса ценой снижения уровня жизни в РФ".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

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