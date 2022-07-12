Опубликовано видео подрыва ВСУ моста между Рубежным и Лисичанском при отступлении в мае.

Как пишут, для этого было использовано три тонны тротила.

Достоверность видео пока официально не подтверждена.

Ранее "Страна" сообщала, что неделю назад глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух намекнул, что ВСУ взорвали мост на контролируемой РФ территории между Мелитополем и Токмаком.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.