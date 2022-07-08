Украина может атаковать мост через Керченский пролив (Крымский мост) с помощью недавно поставленных противокорабельных крылатых ракет Harpoon.

Об этом заявил The Times бывший командующий НАТО генерал Филип Бридлав.

Он заявил, что "Керченский мост - законная цель". "Теперь, когда Запад предоставил Украине ракеты "Гарпун" (с дальностью действия до 200 миль - Ред.), я думаю, у русских есть все основания беспокоиться о том, что Украина может атаковать мост.

Меня совершенно не удивляет, что россиян беспокоит Керченский мост. Для них он невероятно важен. Несколько человек, с которыми я разговаривал, говорят, что разрушение Керченского моста станет огромным ударом для России. Я дипломированный инженер-строитель и разбираюсь в строительстве мостов", - сказал он.

Напомним, ранее украинская разведка получила всю техническую документацию о строительстве Крымского моста.

Также мы писали, что россияне установили у Крымского моста пирамидальные отражатели для украинских ракет.

Вместе с тем, сегодня сообщалось, что двое германских солдат задумали взорвать Крымский мост.