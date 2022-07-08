В Германии двое солдат бундесвера задумали взорвать Крымский мост. Они похитили оборудование из казарм в земле Шлезвиг-Гольштейн и через несколько дней планировали выехать с оборудованием в Украину.

Об этом сообщает Stern со ссылкой на результаты полицейского расследования.

По данным следствия, вместе с десятью другими подозреваемыми преступники неоднократно врывались в федеральные объекты и похищали оборудование, являясь при этом действующими военнослужащими.

Непосредственно перед арестом в ночь на 22 мая мужчины безуспешно пытались проникнуть в роту водолазов на военно-морской базе Эккернфёрде. По данным полиции, через несколько дней они планировали выехать с оборудованием в Украину.

Тем не менее, "проект, с помощью которого двое мужчин, очевидно, хотели поддержать Украину, не прошел стадию планирования и внезапно прекратился после того, как их обоих арестовали", сообщает издание.

Напомним, ранее генерал Марченко объявил, что после получения западного оружия Крымский мост станет целью №1 для ВСУ.

Также военные эксперт считает, чтобы разрушить Крымский мост, нужно будет бить по нему ракетами месяц.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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