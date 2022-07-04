В районе аннексированного острова Тузла в Керченском проливе заметили пирамидальные отражатели на расстоянии 50-100 м от Керченского моста.

Соответствующее видео, снятое с моста, публикуют российские телеграм-каналы.

Сообщается, что подобные конструкции применяются для обмана радиолокационных головок самонаведения ракет с целью отведения удара от настоящей цели в ложную.

Ранее возле Крымского моста заметили огромные клубы дыма. В России говорят, что это учения.

Также недавно украинский генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для Украины после получения обещанного Западом оружия.

Однако советник главы Офиса президента Алексей Арестович скептически отнесся к идее удара по Крымскому мосту, потому что "хаймарсы" до моста не достанут".

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.