Очевидцы публикуют фото клубов дыма около съезда с Крымского моста близ оккупированной Россией Керчи.

Фото: Telegram

Российские средства массовой информации пишут, что это "учения Минобороны, Министерства чрезвычайных ситуаций РФ и Росгвардии по обеспечению безопасности моста и пресечению угроз".

Отметим, что по Крымскому мосту снабжается из России военная группировка России, которая оккупировала юг Украины. Именно поэтому секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные нанесут удар по Крымскому мосту, как только у них появится такая возможность.

После этого украинская разведка заявила, что получила техническую документацию о строительстве Крымского моста. Теоретически, эти знания могут помочь военным определить наиболее уязвимые участки моста и ударить по ним.

Недавно генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который управляет украинскими военными на юге страны рассказал, что крымский мост будет целью номер один для Украины после получения обещанного Западом оружия. Так как это "основная кишка" поставок, а если ее обрезать - у российских военных начнется паника.