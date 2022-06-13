На сайте российской газеты "Известия" появилось, а затем пропало обращение первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

В обращении высокопоставленный чиновник заявил о "восстановлении Донбасса даже ценой снижения уровня жизни в России".

Публикация и исчезновение материала заметили российские журналисты, а уже к середине дня появилось объяснение "Известий". В газете появление материала объяснили "хакерской атакой": редакция заявила, что текст появился путём несанкционированного вмешательства извне.

"Утром 12 июня группа злоумышленников попыталась захватить несколько рабочих аккаунтов сотрудников "Известий" и разместить ряд материалов, к которым редакция сайта не имеет никакого отношения. Часть информации была опубликована, однако сотрудники МИЦ "Известия" оперативно обнаружили скомпрометированные аккаунты и устранили угрозу безопасности сайта", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", чуть менее недели назад Кириенко побывал в Мелитополе. Затем о съездил в Херсон, где заявил, что захваченные регионы юга Украины планируется присоединить к России.

Также мы рассказывали, что новый "премьер ДНР" Виталий Хоценко, связан с Кириенко, контролирующим "республики" Донбасса.