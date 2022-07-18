Боевые действия в Украине не прекратятся, а потому Евросоюз принял решение выделить Киеву еще 500 миллионов евро на оказание военной помощи.

Об этом заявил в понедельник, 18 июля, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

"ЕС будет продолжать поддерживать эту страну всем необходимым, главы МИД приняли сегодня политическое решение о выделении еще 500 миллионов евро на новую военную помощь", - сказал Боррель.

Также он заявил, что антироссийские санкции Евросоюза не остановят войну в Украине, однако они должны принести России много экономических проблем.

Ранее мы писали, что по данным Bloomberg, Европа задерживает финансовую помощь Украине из-за опасений газового кризиса.

Также "Страна" сообщала, что Германия больше месяца блокирует финансовую помощь Евросоюза для Украины на 9 миллиардов евро.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.