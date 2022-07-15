Германия, которая блокирует финансовую помощь ЕС для Украины на 9 миллиардов евро, пытается уменьшить объем своей доли в этом займе, поскольку ранее предоставляла Украине безвозвратные гранты.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Еврокомиссия попросила страны-члены предоставить гарантии по кредитам. Но Германия хочет уменьшить объем своих обязательств, аргументируя это тем, что она предоставила Украине 1 миллиард евро в виде безвозвратных грантов через МВФ", - сообщили источники изданию.

Приостановка кредитов также происходит из-за опасений газового кризиса, сообщает агентство.

Почти два месяца назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 9 миллиардов евро, но до сих пор отправлена лишь 1/9 часть суммы, констатирует издание.

"Вступая в традиционно сонный летний период в Брюсселе, ЕС столкнется с новыми вызовами, поскольку призрак полного прекращения поставок российского газа и ужесточение денежно-кредитной политики рискуют подтолкнуть регион ко второй рецессии за два года", - пишет Bloomberg.

Ранее ЕК уже брала на себя обязательства по реконструкции страны, которая оценивается в 750 млрд долларов.

Теперь же в ЕС опасаются масштабных усилий, которые потребуются для восстановления и проблем с коррупцией в Украине.

Также в Европе опасаются, что на фоне роста цен на энергоносители, поддержка Киева правительствами не будет одобряться населением ЕС. Bloomberg пишет, что ситуация может стать "еще более плачевной", если Россия перекроет краны газовых потоков в Европу.

Ранее мы писали, что в Украине начались задержки по бюджетным выплатам.

Также "Страна" рассказывала, что Украина в два раза увеличила запрашиваемую у Запада помощь. Киев просит $9 млрд в месяц.