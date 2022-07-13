Олег Устенко, экономический советник президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что стране теперь требуется 9 миллиардов долларов в месяц от западных партнеров, чтобы покрыть дефицит бюджета, что почти вдвое превышает предыдущий финансовый запрос от страны. Тогда в Украине говорили, что дефицит бюджета 5 миллиардов долларов в месяц.

Об этом пишет Financial Times.

Однако украинский Минфин считает, что его оценка дефицита по-прежнему составляет 5 миллиардов долларов в месяц, но даже это намного больше, чем до сих пор получала Украина.

"Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно", - рассказал советник.

Ранее "Страна" писала, что совет Европейского Союза одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита на сумму один миллиард евро.

Также мы рассказывали, что Соединенные Штаты выделят Украине помощь ещё на 1,7 млрд долларов. По информации издания, эта сумма является частью пакета помощи на 7,5 млрд долларов, одобренного в мае.