Совет ЕС одобрил выделение Украине нового кредита на миллиард евро
Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита на сумму один миллиард евро.
Об этом сообщил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в своем Twitter-аккаунте.
"ЕС усиливает финансовую поддержку Украины: министры ЕС только что одобрили кредит в 1 млрд евро. Это часть нового пакета макрофинансовой помощи", - написал он.
Напомним, ранее Европейская комиссия приняла решение рекомендовать выделить Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи, после чего его выделение одобрил Европарламент.
Также сообщалось, что Шотландия и Уэльс выделили 100 миллионов фунтов на военную поддержку Украины.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.