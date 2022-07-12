Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита на сумму один миллиард евро.

Об этом сообщил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в своем Twitter-аккаунте.

"ЕС усиливает финансовую поддержку Украины: министры ЕС только что одобрили кредит в 1 млрд евро. Это часть нового пакета макрофинансовой помощи", - написал он.

Напомним, ранее Европейская комиссия приняла решение рекомендовать выделить Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи, после чего его выделение одобрил Европарламент.

Также сообщалось, что Шотландия и Уэльс выделили 100 миллионов фунтов на военную поддержку Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.