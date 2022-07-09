Верховная Рада увеличила расходную часть госбюджета, направив дополнительные 80,9 млрд грн на социальную поддержку населения и восстановление критической инфраструктуры.

Об этом сообщает у себя в телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

"За" соответствующее решение №7523 проголосовали 244 депутата.

Дополнительные средства направят на:

соцпомощь (+5,7 млрд грн);

субсидии на ЖКХ (+3,3 млрд грн);

выплаты ВПЛ (+32,3 млрд грн);

пенсии (+32,3 млрд грн);

программу поддержки фермеров и с/х производителей (+1,5 млрд грн);

фонд развития предпринимательства (+4 млрд грн);

программу "Доступные кредиты 5-7-9%" (+4 млрд грн);

субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (+1,6 млрд. грн).

Для покрытия этих расходов планируется привлечь 4 млрд внутренних заимствований, 75,43 млрд внешниих заимствований и и 1,55 млрд - грант ЕС на поддержку сельского хозяйства.

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