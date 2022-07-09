Рада выделила кредитные 80 млрд грн на поддержку населения и восстановление
Верховная Рада увеличила расходную часть госбюджета, направив дополнительные 80,9 млрд грн на социальную поддержку населения и восстановление критической инфраструктуры.
Об этом сообщает у себя в телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.
"За" соответствующее решение №7523 проголосовали 244 депутата.
Дополнительные средства направят на:
- соцпомощь (+5,7 млрд грн);
- субсидии на ЖКХ (+3,3 млрд грн);
- выплаты ВПЛ (+32,3 млрд грн);
- пенсии (+32,3 млрд грн);
- программу поддержки фермеров и с/х производителей (+1,5 млрд грн);
- фонд развития предпринимательства (+4 млрд грн);
- программу "Доступные кредиты 5-7-9%" (+4 млрд грн);
- субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (+1,6 млрд. грн).
Для покрытия этих расходов планируется привлечь 4 млрд внутренних заимствований, 75,43 млрд внешниих заимствований и и 1,55 млрд - грант ЕС на поддержку сельского хозяйства.
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