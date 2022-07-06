С начала российского вторжения Запад профинансировал госбюджет Украины на 322,5 миллиардов гривен.

Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк.

"Для понимания темпов, только за последние две недели сумма финансирования увеличилась на 46% или 101,8 млрд грн", - добавил он.

"Вряд ли это признак однозначно позитивных изменений. Учитывая, что власть вернула отмененные с началом войны налоги и пошлины, а банки начали поднимать карточные курсы - увеличение финансирования скорее всего связано с ухудшением финансовой ситуации в стране", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны"

Ранее глава Минфина сообщал, что госбюджет Украины на две трети финансируется за счет кредитов и грантовой помощи.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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