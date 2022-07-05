Падение ВВП Украины в 2022 году будет не менее 35%. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на итоговой пресс-конференции в Лугано.

"Экономика отходит от шоковой комы, которая была в первый месяц-полтора этой войны. Но это не должно обманывать. Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35%", - заявил он.

Ранее Шмыгаль говорил, что в результате войны ВВП Украины может упасть и на 50%.

При этом, по данным НБУ, спад украинской экономики в мае замедлился благодаря не воюющим регионам.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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