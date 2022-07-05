Сейчас уровень производства всех металлургических предприятий Украины составляет лишь 10% от того, что было до войны. Но и такие объемы продукции невозможно вывезти из страны.

Об этом в интервью "Острову" рассказал бизнесмен и нардеп Сергей Тарута.

"Металлургия наполовину умерла. Сейчас индустрия не работает, есть только одно дыхание. Невозможно на Запорожстали, на "Дзержинке" и - не знаю, что происходит в Кривом Роге - обеспечить отгрузку. Ситуация была очень критичной по Авдеевке, коксом можно быть обеспеченным только из Авдеевки. Все остальное можно получать с Криворожстали или с Баглея. Но для Баглея нужны угли. Проблема обеспечения коксом, когда Авдеевка остановилась, обострилась. Сейчас уровень работы всех металлургических предприятий равен 10% от того, что было до войны. Но и это невозможно вывезти. Внутреннего рынка нет, какой-то государственной программы по строительству пока тоже нет. Никаких особых заказов от государства нет. Временно все приостановилось", - сказал Тарута.

Кроме того, по его словам, основные заводы, флагманы металлургии - "Азовсталь" и ММК им.Ильича - тоже теперь остановлены.

"Азовсталь" разрушен полностью, Ильича - слишком пострадал. Они там пытаются доменную печь запустить, я не думаю, что у них это получится, но оборудование они уничтожат. Поэтому, это страшная ситуация в отношении металлургии", - сказал Тарута.

Ранее в Минфине заявили, что восстановление украинской металлургии займет годы и миллиарды долларов.

Только олигарх Ренат Ахметов оценил свои уничтоженные и законсервированные из-за войны промышленные активы в $20 млрд.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.