Соединенные Штаты выделят Украине помощь ещё на 1,7 млрд долларов.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, эта сумма является частью пакета помощи на 7,5 млрд долларов, одобренного в мае.

Средства должны быть выделены Всемирным банком и использованы для финансирования "критических услуг", заявило министерство финансов США.

В частности, из этих средств будет выплачиваться зарплата украинским медработникам.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов. В новый пакет военной помощи также войдут четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 1000 снарядов 155-мм артиллерии и тактические автомобили.

Кроме того, "Страна" сообщала, что Евросоюз намерен дополнительно профинансировать военную помощь Украине еще на 500 млн евро, увеличив общую сумму до 2,5 млрд евро.

Тем временем война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.