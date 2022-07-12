США выделят Украине помощь ещё на 1,7 миллиардов долларов
Соединенные Штаты выделят Украине помощь ещё на 1,7 млрд долларов.
Об этом сообщает Bild.
По информации издания, эта сумма является частью пакета помощи на 7,5 млрд долларов, одобренного в мае.
Средства должны быть выделены Всемирным банком и использованы для финансирования "критических услуг", заявило министерство финансов США.
В частности, из этих средств будет выплачиваться зарплата украинским медработникам.
Ранее мы писали, что президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного транша военной помощи на 400 миллионов долларов. В новый пакет военной помощи также войдут четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 1000 снарядов 155-мм артиллерии и тактические автомобили.
Кроме того, "Страна" сообщала, что Евросоюз намерен дополнительно профинансировать военную помощь Украине еще на 500 млн евро, увеличив общую сумму до 2,5 млрд евро.
Тем временем война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.