Евросоюз намерен дополнительно профинансировать военную помощь Украине еще на 500 млн евро, увеличив общую сумму до 2,5 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Ранее итальянская Corriere della serra написала, что уже больше месяца Германия блокирует пакет помощи Украине от Евросоюза в размере 9 миллиардов евро. Журналисты предполагают, что эта ситуация могла стать одной из причин, побудивших вчера Владимира Зеленского сместить посла Украины в Берлине Андрея Мельника.

Однако, пишет итальянское издание, действия украинского президента могут иметь еще одну причину: готовность Берлина нарушить санкции против Москвы, чтобы восстановить поставки российского газа по газопроводу "Северный поток".

Позже глава Минфина Сергей Марченко заявил, что среди стран Евросоюза нет единого мнения относительно предоставления Украине пакета помощи на 9 млрд евро.

Тем временем война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.