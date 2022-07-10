Уже больше месяца Германия блокирует пакет помощи Украине от Евросоюза в размере 9 миллиардов евро.

Об этом пишет итальянская Corriere della serra, предполагая, что эта ситуация могла стать одной из причин, побудивших вчера Владимира Зеленского сместить посла Украины в Берлине Андрея Мельника.

Однако, пишет итальянское издание, действия украинского президента могут иметь еще одну причину: готовность Берлина нарушить санкции против Москвы, чтобы восстановить поставки российского газа по газопроводу "Северный поток". Обе проблемы уже несколько дней беспокоят украинское правительство, но решения пока не видно.

Несогласие Германии с пакетом помощи, по-видимому, не связано с газовым кризисом, предполагает Corriere della serra. Тем не менее, препятствия, чинимые Берлином кредитованию Украины, остаются жёсткими.

Идею 9-миллиардной помощи в конце мая подтвердили все лидеры Евросоюза. Проект предусматривает кредиты с погашением через 25 лет и фактически беспроцентные, благодаря средствам, которые сама Комиссия будет собирать, выпуская на рынок долговые обязательства, гарантированные европейскими государствами. Но Германия, самый крупный из гарантов этой формы еврооблигаций, против, хотя и давала предварительное согласие.

Министру финансов Берлина Кристиану Линднеру не нравится тот факт, что Брюссель прибегает к общеевропейскому займу в украинском кризисе. Поэтому Германия пока одобрила только первый транш в один миллиард, средства от которого должны быть выплачены Киеву к июлю.

Ранее мы писали, что по данным издания Die Welt, военная и финансовая помощь Украине уменьшаются.

Также "Страна" публиковала подробности весеннего конфликта между Владимиром Зеленским и Франком-Вальтером Штайнмайером.