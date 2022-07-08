Появились подробности весеннего конфликта между Владимиром Зеленским и Франком-Вальтером Штайнмайером, а также майского телефонного разговора между президентами.

Их опубликовало издание Der Spiеgel.

Издание напомнило, что Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с президентом Польши Анджеем Дудой. Но, как сообщается, глава Офиса президента Андрей Ермак вызвал польского посла и через него посоветовал Дуде не брать с собой Штайнмайера. Тогда же Зеленский отказался и от телефонного разговора с президентом Германии.

Der Spiеgel отмечает, что инициатором примирения стал именно Штайнмайер, благодаря чему состоялся его телефонный разговор с Зеленским 5 мая.

Издание также сообщает, что Зеленский во время разговора заявил о недоразумении и о том, что ничего не знал, после чего пригласил Штайнмайера 8 мая приехать в Киев.

Президент Германии в жесткой форме потребовал объяснений неуважительного отношения с украинской стороны, но в ходе разговора смягчил тон - и конфликт был улажен, пишет Der Spiеgel.

Ранее "Страна" приводила комментарий канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу отказа властей Украины принять с визитом Штайнмайера.

Также мы писали о готовности Штайнмайера приехать в Украину после улаживания конфликта.