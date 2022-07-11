Среди стран Евросоюза нет единого мнения относительно предоставления Украине пакета помощи на 9 млрд евро.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко в интервью Corriere della Sera.

Он подтвердил информацию итальянских СМИ о том, что Германия блокирует этот пакет.

На вопрос журналиста "Почему Германия блокирует 9-миллиардный пакет" Марченко ответил:

"Некоторые правительства не готовы поддерживать Украину такой суммой. В первые месяцы войны Европа была единой. Сейчас мы видим разные мнения о том, как поддержать Украину", - сказал министр.

Он отметил, что, возможно, Украина получит миллиард из этой суммы в июле.

"Конечно, мы получаем оружие и военную помощь, но этого недостаточно. Это явный признак того, что Европейский союз и мир вокруг Украины немного устали. Я могу понять, что они страдают от цен на нефть и газ", - заявил Марченко.

Он также допустил возможность гиперинфляции, если Украина не получит значительной финансовой помощи, поскольку придется попросить Нацбанк напечатать деньги.

"Нам нужно 5 миллиардов в месяц, а мы получили 1,6 миллиарда в апреле, 1,5 млрд в мае. В июне - 4,4 млрд. Мы ожидаем более четырех в июле, но мы зависим от европейской бюрократии. Иногда это сложный процесс. Наши партнеры ожидают, что мы подробно покажем, как мы тратим их деньги. Их нельзя тратить на военные цели, только на социальные и гуманитарные программы", - сказал Марченко.

Ранее немецкая газета Die Welt писала о том, что военная и финансовая помощь Украине уменьшаются.

При этом Bloomberg со ссылкой на официальных лиц ЕС пишет, что после войны Европа может выделить Украине более 500 млрд евро помощи.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.