Совет Евросоюза согласовал пятый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

"Европа продолжает действовать во имя мира и защиты наших ценностей. Поддержка ЕС военной техникой для Вооруженных сил Украины сейчас составляет 2,5 миллиарда евро", - написал Мишель.

Ранее Bloomberg писал, что Европа задерживает финансовую помощь Украине из-за опасений газового кризиса. Якобы Германия, которая блокирует финансовую помощь ЕС для Украины на 9 миллиардов евро, пытается уменьшить объем своей доли в этом займе, поскольку ранее предоставляла Украине безвозвратные гранты.

Почти два месяца назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 9 миллиардов евро, но до сих пор отправлена лишь 1/9 часть суммы, констатирует издание.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что план восстановления Украины оценивается в 750 миллиардов долларов. Украинские власти рассчитывают, что главным источником станут конфискованные активы России.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.