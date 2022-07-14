В Белом доме рассказали, как планируют использовать программу ленд-лиза для Украины. У администрации Джо Байдена сейчас в приоритете не ленд-лиз, а военная помощь для Киева, за которую позже ей не нужно будет возвращать средства.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на чиновника Белого дома.

Чиновник администрации заявил, что программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, тогда как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, в частности USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврат средств.

Последние поставки американского вооружения в Украину происходят именно по этим программам.

В то же время координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил "Голосу Америки", что администрация все еще рассматривает полномочия, которые предоставляет программа ленд-лиза.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что такое ленд-лиз для Украины и как он поменяет ситуацию на фронте.

А в июне мы приводили заявление Алексея Данилова о том, что поставки Украине вооружения из Соединенных Штатов по процедуре ленд-лиза еще не начинались.