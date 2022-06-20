Ленд-лиз - это не пакет помощи, а символический акт, призванный показать, что США готовы на многое в своей поддержке Украине.

Такое заявление сделал бывший посол США в Украине Джон Хербст в эфире национального телемарафона.

Что касается помощи, то она содержится в пакете на 40 миллиардов долларов, утвержденном Конгрессом, объяснил бывший посол.

Хербст считает, что политика США в отношении Украины "не совсем ясна" и содержит противоречия.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что такое ленд-лиз для Украины и как он поменяет ситуацию на фронте.

Мы также писали, что поставки вооружения из США по ленд-лизу еще не начались.

Война в Украине продолжается уже 117-й день. Мы следим за происходящим 20 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 116-го дня войны. На Луганщине авиа- и ракетные удары наносились вблизи стратегических трасс Горское-Лисичанск и Лисичанск-Бахмут. Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщил, что обстановка на север от Харькова достаточно сложная и что россияне пробуют приблизиться к городу. Газета The Washington Post со ссылкой на военных экспертов написала, что война в Украине с высокой долей вероятности перерастет в конфликт малой интенсивности.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.