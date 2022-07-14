Президент США Джо Байден на сегодняшней встрече попросит премьер-министра Израиля Яира Лапида расширить военную помощь Украине.

Об этом заявили представители администрации США на брифинге для журналистов, пишет израильский портал Walla.

"Президент поговорит с премьер-министром Лапидом о необходимости помочь Украине. Мы рады дополнительной помощи, о которой Израиль объявил в последние дни, но есть конкретные потребности украинцев, о которых мы поговорим с израильтянами", - сказал представитель администрации.

"Поставка оружия в Украину является последним предметом разногласий между правительством США и правительством Израиля в отношении российского вторжения в Украину. На сегодняшний день Израиль не дал согласия на поставку Украине передового вооружения", - пишет СМИ.

Перед визитом Байдена в Израиль министр обороны Бней Ганц заявил о дополнительной помощи Израиля Украине: 1500 касок, 1500 защитных жилетов, сотни костюмов для разминирования и средства защиты.

Напомним, что NYT также сообщали, что Байден поедет на Ближний Восток, чтобы найти старое советское оружие для Украины. И именно с Израиля начинается его "турне".

Также мы рассказывали, что Байден подписал указ о выделении Украине нового транша военной помощи на 400 миллионов долларов.