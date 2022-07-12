Словения и Германия договорились ускорить поставку советских БМП в Украину.

Об этом заявили премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции, сообщает сайт правительства ФРГ.

Речь идет о круговом обмене, при котором немецкие БМП Boxer поступят в Словению в обмен на советские БМП для Украины.

На вопрос, почему Германия не может просто передать свои БМП в Украину, Шольц ответил, что у Берлина есть обязательства перед странами Европы.

Ранее мы писали, что Германия и Греция также достигли соглашения в рамках кругового обмена танками. Греция поставляет Украине советские танки, взамен Германия поставляет грекам современные танки.

По словам Шольца, Берлин передаст в Грецию современные боевые машины пехоты (БМП), чтобы Афины могли поставить на Украину технику советского образца. При этом он добавил, что заключил соответствующее соглашение с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Напомним, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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