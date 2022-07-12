Испания открыта для переговоров о передаче Украине 10 танков Leopard и 20 БТР M113.

Об этом пишут испанские СМИ.

"Это решение станет поворотным моментом в отношении помощи, которую правительство Педро Санчеса готово предоставить Владимиру Зеленскому, поскольку до сих пор оно ограничивалось в основном оборонительным вооружением", - пишет издание Infodefensa.

Сейчас испанское оборонное ведомство изучает возможности техники, которая находится на вооружении испанской армии, но не используется. Среди них танки и бронетранспортеры, которые нуждаются в обновлении и модернизации.

Как только они перейдут в собственность ВСУ, Украина сможет профинансировать модернизацию этой техники. Стоимость обновления ориентировочно составит от 5 до 15 млн евро. Не исключено, что средства поступят от Европейского фонда мира.

До этого Испания передавала Украине только боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение, но не военную технику.

Напомним, что мы писали о том, что Испания не спешит отправлять Украине обещанные немецкие танки Leopard 2.

Также мы писали, что Испания может поставить Украине танки Leopard и ЗРК.