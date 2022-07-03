Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна может передать Украине имеющиеся в распоряжении истребители МиГ-29. Об этом сообщает ct24.

Так, истребители могут быть переданы Украине при условии, что самолеты Чехии помогут защитить воздушное пространство Словакии. По словам Хегера, в подобной помощи его страна будет нуждаться примерно год.

Вместе с тем премьер допустил, что вместе с истребителями в Украину могут быть отправлены и танки.

"Но я не хочу подробно говорить об этом, потому что Украина также просила нас не раскрывать детали той техники, которую запросила", - сказал он.

Также известно, что Хегер вместе со своим чешским коллегой Петром Фиалой были удивлены, насколько эффективно и как долго Украина смогла защищаться от российского вторжения.

"Мы далеко за пределами возможных ограничений и у нас есть все предпосылки верить, что Украина победит в этой войне", - сказал Хегер.

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