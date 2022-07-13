Президент США Джо Байден прибыл в Израиль, где начинается его ближневосточное турне. В ближайшие три дня он посетит также палестинский Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что в ходе визита Байден попытается убедить союзников в Персидском заливе добывать больше нефти и сблизить Израиль и Саудовскую Аравию.

По прилету в аэропорт Байден избегал рукопожатий с принимающей стороной и дал всем "кулачок" из-за нарастающей новой волны коронавируса, но когда увидел Нетаньяху, забыл предосторожности.

Байден проведет два дня в Иерусалиме для переговоров с израильскими лидерами, а затем встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом в пятницу на оккупированном Западном берегу.

После этого он первым из американских президентов вылетит прямым рейсом из Израиля в Джидду, Саудовская Аравия, для переговоров с официальными лицами страны и участия в саммите союзников Персидского залива.

Это первая поездка Байдена на Ближний Восток в качестве президента. В его администрации надеются, что она приведет к нормализации отношений между историческими врагами - Израилем и Саудовской Аравией, которые по отдельности являются важнейшими партнерами США.

Также поездка направлена ​​на укрепление региональной стабильности, углубление интеграции Израиля в регионе и противодействие иранскому влиянию и агрессии со стороны России и Китая.

Ожидается, что Байден, находящийся в США под давлением из-за растущих цен на бензин, будет оказывать давление на союзников в Персидском заливе, чтобы они увеличили добычу нефти и помогли снизить цены на бензин.

Центральными в визите Байдена станут переговоры в Джидде с лидерами Саудовской Аравии, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, которого разведка США обвиняет в причастности к убийству в 2018 году журналиста Washington Post Джамаля Хашогги.

Ранее мы публиковали мнение The New York Times, что поездка Байдена в Саудовскую Аравию вряд ли приведет к снижению цен на нефть.

Те же NYT также сообщали, что Байден поедет на Ближний Восток, чтобы найти старое советское оружие для Украины.