Доходы России от нефтяного экспорта в июне увеличились и превысили $20 млрд, несмотря на снижение физических объемов.

Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

"Причина понятна - рост мировых цен, который, в том числе, подстёгиваемы и объявленным ЕС эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из РФ", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Ранее Россия заявила о $2,4 млрд сверхдохода на продаже нефти в июне. В июле ждут дополнительные $4,5 млрд.

Также мы писали, что доходы РФ от поставок газа в Европу за первые два месяца войны выросли вдвое.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.