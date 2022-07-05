Нефтегазовые доходы бюджета России в июне оказались выше ожиданий на 138,9 миллиарда рублей (2,4 млрд долларов - Ред.). А в июле объем дополнительных доходов может составить 259 млрд рублей (4,5 млрд долларов - Ред.).

Об этом заявили в Минфине РФ.

Отметим, что это происходит на фоне введения санкций против российской нефти (из-за чего ее приходится зачастую продавать с дисконтом), а также на фоне резкого укрепления курса рубля.

В России впервые с 2015 года курс доллара опустился ниже 51 рубля, а евро - ниже 53 рублей.

Два главных покупателя российской нефти сейчас - это Китай и Индия.

Ранее правительство Индии призвало государственные компании покупать у России нефть со скидкой в больших объемах.

По данным Bloomberg, Китай и Индия покупают больше российской нефти, чем известно США.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.