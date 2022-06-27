Один из крупнейших банков мира J.P. Morgan призвал опустить официальный курс гривни с 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$. Также американский финансовый конгломерат спрогнозировал получение Украиной $20 млрд финансовой помощи от Запада.

Об ожидаемом получении Украиной из внешних источников $20 млрд говорится в сегодняшнем отчете J.P. Morgan, посвященном получению Украиной статуса кандидата в Евросоюз.

В заключении также отмечается, что есть риск задержки поступления этих средств, что, по мнению аналитиков банка, создает угрозу финансовой стабильности страны и курсу гривни.

"Требуется быстрый возврат к той или иной форме гибкости курса. Единственный способ справиться с ожиданиями - начать движение ближе к параллельному валютному рынку, который составляет около 35-35,6 грн/$ - это курс обмена в валютных конторах банков", - говорится в заключении J.P. Morgan.

J.P. Morgan призвал Нацбанк скорее вернуть гривню к гибкому курсу и выровнять безналичный и официальный курсы НБУ с реальным наличным: опустить официальный курс украинской валюты с нынешних 29,25 грн/$ до 35-35,6 грн/$. То есть официально признать реальную девальвацию гривни. Иначе, по мнению американских аналитиков, есть серьезный риск истощения золотовалютных резервов Нацбанка Украины и дестабилизации экономики, даже при условии получения внешней финансовой помощи.

"Если политика не поменяется быстро, существует значительный риск истощения резервов НБУ, очень большой девальвации и серьёзной угрозы финансовой и макроэкономической стабильности", - говорится в заключении J.P. Morgan.

Отметим, что с марта по май 2022 года валовые золотовалютные резервы Нацбанка сократились с $28,1 млрд до $26,1 млрд.

Между тем в Украине продолжается активная эмиссия гривны. Эксперты спрогнозировали существенную девальвацию гривни после нее.

Ранее "Страна" рассказывала, что НБУ собирается продавать всем желающим военные облигации под 23,75% годовых.