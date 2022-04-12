Российские блогеры за последний месяц потеряли до 80% своего дохода. Большинство компаний сейчас сокращают расходы на рекламное продвижение, а это именно то, что составляло большую часть заработка блогеров.

Такую оценку дали опрошенные российской газетой "Известия" аналитики.

В первую очередь, это относится к тем блогерам, которые публиковали свой контент в Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, TikTok.

На альтернативные площадки (ВКонтакте и Telegram) за блогерами перешла только их самая лояльная часть аудитории, как правило, не больше 10% подписчиков.

Напомним, Instagtam в России заблокировали по решению Роскомнадзора с 11 марта, сервис доступен через ВПН, так что многие блогеры продолжают публиковать контент.

Вместо Instagtam в России презентовали аналог Instagram - социальную сеть "Россграм". Однако массового перехода пользователей туда пока нет.

Кроме того, Google отключил монетизацию на видео на YouTube для российских блогеров.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.